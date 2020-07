Drei Menschen in Tschechien tot in Teich gefunden

Drei Menschen sind in Tschechien tot in einem Teich gefunden worden. Es handle sich um zwei Erwachsene und einen Minderjährigen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zu dem Unglück sei es Montagabend in Lhota bei Pribram, rund 60 Kilometer südwestlich von Prag gekommen. Die Bergung erfolgte durch Taucher der Feuerwehr. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, teilte der Rettungsdienst mit.