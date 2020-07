85-Jährige starb bei Verkehrsunfall in Neumarkt am Wallersee

Zu einem für eine 85-jährige Flachgauerin tödlichen Verkehrsunfall ist es am frühen Montagabend in Neumarkt am Wallersee (Bezirk Salzburg-Umgebung) gekommen. Gegen 17.30 Uhr stieß ein von der betagten Frau gelenkter Pkw an einer Kreuzung mit einem auf der Querstraße fahrenden Lkw zusammen, wie die Polizei Dienstagfrüh mitteilte. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.