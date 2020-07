Treffen zum geplanten US-Austritt aus Open-Skies-Abkommen

Ein Treffen von Vertretern der 34 Vertragsstaaten wird sich am Montag mit den Folgen des angekündigten Austritts der USA aus dem Open-Skies-Abkommen befassen. Die Konferenz wird per Video am Sitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in Wien zusammengeschaltet.