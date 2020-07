24 Tote bei Massaker in Mexiko

In einem Zentrum für Drogentherapie in Mexiko sind Berichten zufolge 24 Menschen erschossen worden. Weitere sieben Menschen wurden nach ersten Informationen am Mittwoch (Ortszeit) in der zentralmexikanischen Stadt Irapuato verletzt, wie lokale Medien übereinstimmende unter Berufung auf den örtlichen Polizeichef Pedro Cortés Zavala berichteten.