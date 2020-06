Ein Toter bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn in Wien

Am Dienstagnachmittag ist ein Fußgänger in Wien von einer Straßenbahn erfasst und dabei getötet worden, bestätigte die Polizei einen Bericht von "krone.at". Der ältere Mann dürfte beim Überqueren der Gleise eine Garnitur der Linie 11 übersehen haben, die laut Sprecher der Wiener Linien, Daniel Amann, in Richtung Endstation am Otto-Probst-Platz unterwegs war.