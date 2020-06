Auch Tennis-Weltranglistenerster Djokovic Corona-positiv

Facebook

Djokovic hatte an beiden Turnieren der Adria-Tour in Belgrad und Zadar teilgenommen. Er geriet wegen einem scheinbar sorglosen Umgang mit der Corona-Pandemie stark in die Kritik, weil die Show-Veranstaltungen ohne sichtbare Hygienevorschriften abgehalten wurden. Auch der Österreicher Dominic Thiem spielte in Belgrad, er gab seitdem drei negative Covid-19-Tests ab.

Nach seiner Rückkehr in Belgrad habe er sich testen lassen, berichtete Djokovic am Dienstag in einer Erklärung. Er hatte vergangene Woche in Zadar auch das zweite Turnier der Adria-Tour gespielt. "Mein Ergebnis ist positiv, genau wie das von Jelena (Ehefrau/Anm.), während die Ergebnisse unserer Kinder negativ sind", gab Djokovic bekannt, der schrieb, keine Symptome zu haben. "Jeder einzelne Infektionsfall tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass dies von niemanden die gesundheitliche Situation verkompliziert, und es jedem wieder gut gehen wird. Ich werde die nächsten 14 Tage in Selbstisolation bleiben und den Test in fünf Tagen wiederholen."

Die Einsicht von Djokovic kommt zu spät: Zuvor waren auf Spielerseite bereits Dimitrow und Coric positiv getestet worden, ebenso wie Troicki. Dieser hatte am Montagabend über eine serbische Nachrichtenagentur erklärt, dass zunächst bei seiner Frau und dann bei ihm das Virus entdeckt worden waren. Der 34-Jährige hatte auf der ersten Station in Belgrad gespielt, beim Event im kroatischen Zadar war er nicht mehr dabei.

Dimitrow-Manager Georgi Stoimenow hat derweil Versäumnisse eingeräumt. "Wir waren nicht so diszipliniert, wie es sein musste", sagte er dem bulgarischen Fernsehsender bTV. Dem 29-jährigen Bulgaren gehe es nun gut und er erhole sich allmählich. "Gestern hatte er keine der Symptome mehr, die er zuvor hatte." Dimitrow hatte nach dem Turnier Bulgarien besucht, in seiner Geburtsstadt Haskowo werden nun alle Kontaktpersonen auf das Coronavirus getestet - auch viele Kinder, mit denen er sich dort fotografieren ließ. 19 Menschen wurden nach einem Bericht des bulgarischen Staatsradios unter Quarantäne gestellt.

Djordje Djokovic, Bruder von Novak und Eventdirektor des Belgrader Turniers, sprach gegenüber dem serbischen Prva Televison von einem "worst case scenario". "Rund 100 Menschen sind getestet worden und es hat mich schwer getroffen, dass einige positiv zurückgekommen sind", sagte Djordje Djokovic. Darunter auch jene von Djokovic-Trainer Marco Panichi und Dimitrow-Coach Christian Groh. Die weiteren Stationen der Tour wurden abgesagt. Was anfangs als Show und als lebensfroher Neu-Neubeginn gedacht war, wurde wegen Missachtung von Abstandsregeln und wegen fehlender Hygienemaßnahmen längst zur Horrorshow.

Angesichts der laxen Hygienemaßnahmen und Fotos feiernder Tennisprofis mit freiem Oberkörper erinnerte Wimbledonsieger Andy Murray seine Kollegen an ihre Vorbildfunktion. Die einstige Nummer eins der Welt aus Großbritannien sagte der britischen Tageszeitung "The Times": "Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Novak. In der Nachbetrachtung macht das, was da passiert ist, aber keinen guten Eindruck." Top-Athleten auf der ganzen Welt müssten zeigen, "dass wir das ernst nehmen und uns darüber im Klaren sind, dass wir Abstandsregeln einhalten". Murray hofft, dass man daraus lerne. "Weil letztendlich wird die ATP-Tour nicht zurückkommen, wenn wir jede Woche Probleme haben und die Spieler machen, was sie wollen."

Als "Horror-Show" fasste der brasilianische Profi Bruno Soares das Geschehen zusammen. Der Doppel-Spezialist ist Mitglied im ATP-Spielerrat, dessen Präsident Djokovic ist. "Enorme Unverantwortlichkeit und große Unreife. Sie waren total sorglos, und es ist schwer für mich, dafür Worte zu finden", sagte Soares im brasilianischen Sender GloboEsporte.