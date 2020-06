Festival "Glatt & Verkehrt" in Krems diesmal kurz und bündig

Die diesjährige Ausgabe des Festivals "Glatt & Verkehrt" findet quasi in der Nussschale statt. Corona-bedingt auf dem Programm stehen in Krems acht statt der ursprünglich geplanten 30 Veranstaltungen. Austragungsorte sind die Sandgrube 13 der Winzer Krems sowie das Wirtshaus Salzstadl. Den Autakt macht am 22. Juli Lou Asril in Begleitung eines Chors mit einer Auftragsarbeit.