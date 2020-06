Familienangehörige von EU-Bürgern dürfen ohne Visum reisen

Familienangehörige von EU-Bürgern dürfen ohne Visum in der gesamten EU reisen. Neben der "Aufenthaltskarte für Familienangehörige" berechtigt hierzu auch eine "Daueraufenthaltskarte", wie am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. Ziel des EU-Rechts sei es, den Familienangehörigen die Integration in der EU zu erleichtern. (Az: C-745/18)