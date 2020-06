17 Sicherheitskräfte bei Gefechten in Afghanistan getötet

In Afghanistan sind bei nächtlichen Gefechten 17 Angehörige der Sicherheitskräfte getötet worden. Zwölf Männer wurden in der nördlichen Provinz Jowzjan bei der Verteidigung eines Kontrollpostens getötet, wie ein Sprecher der Provinz am Mittwoch sagte. In den Außenbezirken der Stadt Kunduz wurden bei einem Angriff fünf Soldaten getötet, wie der Polizeisprecher der Provinz sagte.