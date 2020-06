US Open 2020 wegen Corona ohne Weltranglistenzweite Halep

Die rumänische Tennisspielerin Simona Halep wird nicht an den US Open 2020 teilnehmen. Wie rumänische Medien am Dienstag berichteten, habe die Weltranglistenzweite wegen der Corona-Pandemie die Teilnahme an allen Turnieren außerhalb Europas abgesagt - mit einer einzigen Ausnahme: die WTA Championships Anfang November im chinesischen Shenzen.

© APA (AFP)

Nicht starten werde Halep demnach in Washington, Cincinatti und New York sowie in Peking und Wuhan (China). Die 28-Jährige hatte sich bereits im April gegen Tennis-Turniere ohne Publikum ausgesprochen. "Ich glaube nicht, dass Tennis ohne Fans funktioniert", hatte Halep damals betont. Das Grand-Slam-Turnier in New York soll vom 31. August bis 13. September unter strengen Hygiene- sowie Sicherheitsauflagen und ohne Zuschauer stattfinden.