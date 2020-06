Macron wendet sich an Landsleute

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich am Sonntag (20.00 Uhr) erneut mit einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. Es wird damit gerechnet, dass sich der 42-Jährige zu seinem weiteren Kurs in der Coronakrise äußern wird. Er dürfte auch die coronabedingte Rezession ansprechen.