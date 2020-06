Neumann-Befragung ohne Erkenntnisse vorzeitig beendet

Facebook

Die Fraktionsführer von SPÖ und NEOS, Jan Krainer und Stephanie Krisper, zeigten sich in einer gemeinsamen Erklärung vor Journalisten "fassungslos" über die Entschlagungspraxis Neumanns und den Umgang damit im U-Auschuss.

In den Fokus rückte der Ausschussvorsitzende, Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der am Vormittag plötzlich entschwand. Im Nachhinein hätten sie erfahren, dass er eine Sitzung der Parlamentspräsidenten hatte, so Krainer und Krisper. Die NEOS halten Sobotka unter anderem deswegen für befangen, weil sein früherer Pressesprecher Bernhard Krumpel zu Novomatic gewechselt war und nun als Beschuldigter geführt wird.

Die Befragung von Neumann war am Dienstag vorzeitig abgebrochen worden. Als es um die ÖVP und eine Novomatic-Unterstützung für das ÖVP-nahe Alois-Mock-Institut, dessen Präsident Sobotka ist, ging, sei es heikel geworden, so beiden Oppositionspolitiker. Die permanenten Geschäftsordnungsdebatten seien "kafkaesk" geworden. In früheren U-Ausschüssen wäre das Entschlagungsrecht nicht so weit ausgelegt worden, sagte Krainer.

Neumann soll nach einem Gutachten der Parlamentsdirektion nochmals geladen werden. "Er wird an dieser Aussage nicht vorbeikommen", sagte die Grüne Abgeordnete Nina Tomaselli. Man sei leider nur bis zur - unbeantworteten - Frage gekommen, ob Neumann eine Wahrnehmung über ein Naheverhältnis zwischen Krumpel und Sobotka hatte.

ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl sagte, Novomatic-Sponsorings gebe es im Umfeld anderer Parteien auch. In den Ermittlungsakten gehe es immer um Vertreter der FPÖ. Dass sich Sobotka von Andreas Hanger vertreten ließ, sei "unabhängig" von der Situation gewesen.

FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker zeigte sich in seinem Pressestatement erleichtert, dass Neumann gesagt hat, dass es keinen Deal mit der FPÖ gegeben habe.