Schauspielhaus Wien setzt auf Musikabende

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zunächst sprechen am 18. Juni Fritz Ostermayer und Krimiautor Stefan Slupetzky in der gleichnamigen Reihe über "Ein Album für die Ewigkeit", tags darauf wird das "Sägezahn"-Format mit Ausgabe 18 und Gischt alias Ursula Winterauer, Conny Frischauf sowie Claudia Larcher fortgesetzt. Am 20. Juni präsentiert schließlich die Band Das Trojanische Pferd ihr Album "Gunst". An allen drei Abenden werde man laut Aussendung "alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen" gemäß der Covid-19-Verordnungen einhalten.

Beteiligen kann man sich aber nicht nur durch einen Besuch des Schauspielhauses, sondern auch unter , wo noch bis 12. Juni über den diesjährigen Preisträger des Gratzer-Stipendiums abgestimmt werden kann. Somit erhält das Publikum neben den fünf Jurymitgliedern eine Stimme. Das Siegerstück soll am 13. Juni bekanntgegeben werden. Und wie es ab Herbst weitergeht, wird am 18. Juni verraten - dann ist des Website des Schauspielhauses der kommende Spielplan zu entnehmen.