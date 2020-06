IG Autoren für Mehrwertsteuersenkung bei Kultur

In Deutschland soll der Mehrwertsteuersatz flächendeckend bis Jahresende gesenkt werden, in Österreich denkt Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) über eine vermutlich zeitlich begrenzte Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie nach. Die IG Autorinnen Autoren hat nun am Montag in einer Stellungnahme eine Mehrwertsteuersenkung auch für Kunst und Kultur gefordert.