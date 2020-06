Saisonaus für Guido Burgstaller nach Knieverletzung

Für Österreichs ehemaligen Teamstürmer Guido Burgstaller ist die Saison in der deutschen Fußball-Bundesliga vorzeitig zu Ende gegangen. Der 31-jährige Kärntner hatte sich im Abschlusstraining am Samstag "einen Außenbandanriss im Knie zugezogen und fällt für den weiteren Verlauf dieser Saison aus", teilte sein Club Schalke 04 am Montag via Website mit.