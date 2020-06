Produktionshalle von Zementfabrik in NÖ stand in Vollbrand

In Mannersdorf am Leithagebirge (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ist am Sonntagabend die Produktionshalle einer Zementfabrik in Vollbrand gestanden. 90 Mitglieder von vier Feuerwehren waren im Einsatz. Der Flammen wurden rasch unter Kontrolle gebracht, die Löscharbeiten dauern nach Angaben von Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich jedoch noch bis in die Nachtstunden.