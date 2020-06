Günther beendet virtuelle Saison auf Gesamtrang vier

Der Deutsch-Österreicher Maximilian Günther hat in der Gesamtwertung der aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgetragenen "Race at Home Challenge" den vierten Platz belegt. In den letzten beiden Rennen der virtuellen Formel-E-Saison belegte der 22-Jährige am Samstag und Sonntag Rang drei. Der Gesamtsieg ging an den Belgier Stoffel Vandoorne, der beim Grand Final am Sonntag Zweiter wurde.