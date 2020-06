Hauseinsturz in Pakistan: Mehrere Tote befürchtet

Beim Einsturz eines Mehrfamilienhauses in der pakistanischen Millionenmetropole Karatschi ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden verletzt, sagte ein Behördenvertreter am Sonntag. Rund 40 Menschen lebten in dem fünfstöckigen Gebäude. Am späten Abend war nicht klar, wie viele Familien sich noch in dem Gebäude befanden.