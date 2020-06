Marsch im BVB-Visier? Freund: "Schön, dass gemunkelt wird"

Salzburg-Coach Jesse Marsch soll Gerüchten zufolge auf der Liste möglicher Nachfolgekandidaten für Lucien Favre beim deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund stehen. "Es ist schön, wenn wieder gemunkelt wird, dass ein Trainer von uns bei so einem großen Verein gehandelt wird", verstand Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund diesbezüglich Spekulationen am Sonntag als Kompliment.

© APA (Krugfoto)

Ein Abgang des US-Amerikaners sei aber "aktuell kein Thema", erklärte Freund am Sonntag vor dem Gastspiel in Hartberg gegenüber Sky. "Jesse hat einen längerfristigen Vertrag, die Entscheidung liegt ganz klar bei uns." In Dortmund ist der derzeitige Trainer Favre umstritten, mit Marsch habe aber "noch niemand gesprochen", betonte Freund.

Trainer mit Salzburg-Vergangenheit haben in Deutschland einen guten Markt. "Das bestätigt uns, dass wir auf gute Trainer gesetzt haben", erklärte Freund. "Marco Rose war zuvor auch noch nicht so ein großer Name, Adi Hütter macht einen überragenden Job, Oliver Glasner war bei uns Co-Trainer und jetzt hat sich auch Jesse schon einen guten Namen gemacht. Ich finde das eine coole Geschichte."