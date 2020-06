Werder Bremen erlitt Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg

Werder Bremen hat im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Tabellen-Vorletzte unterlag daheim dem VfL Wolfsburg am Sonntag mit 0:1 (0:0). Damit bleibt Werder drei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Frust herrscht auch bei Schalke 04. Durch ein 1:1 bei Union Berlin blieben die Königsblauen zum zwölften Mal in Folge ohne Sieg - Negativrekord.

© APA (AFP)

Das entscheidende Tor für die Gäste erzielte Wout Weghorst in der 82. Minute per Kopf. Die Wolfsburger unter Trainer Oliver Glasner nehmen als Tabellensechster weiter Kurs auf die Qualifikation für die Europa League. Xaver Schlager war bei den Siegern bis zur 83. Minute im Einsatz, auf der Gegenseite saß Marco Friedl nur auf der Bank.

Schalke 04 stellte mit einem 1:1 bei Union Berlin mit dem zwölften Spiel in Folge ohne Sieg den Negativrekord des Clubs aus dem Jahr 1993 ein. Für den Aufsteiger aus Berlin, der weiterhin abstiegsgefährdet ist und auch seit nun sieben Spielen auf einen Sieg wartet, vollendete Robert Andrich in der 11. Minute einen Musterkonter. Jonjoe Kenny (28.) gelang der Ausgleich für Schalke, wo Michael Gregoritsch im Sturm und dahinter Alessandro Schöpf durchspielten. Dank der guten Hinrunde ist Schalke noch Tabellenzehnter, wird aber wohl die restliche Saison auf den früheren ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller verzichten müssen. Der Kärntner hat sich laut Medienberichten im Abschlusstraining einen Außenbandanriss zugezogen.

Vor dem Anpfiff im Stadion An der Alten Försterei in Berlin setzten die Profis, darunter auch Berlins Stammkraft Christopher Trimmel, mit einem gemeinsamen Kniefall ein Zeichen gegen Rassismus. Auch Schiedsrichter Tobias Stieler schloss sich an. Auch vor der Partie Werder Bremen - Wolfsburg wurde als solidarische Geste für die weltweiten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem Polizeieinsatz in den USA gekniet. Die Geste hatte 2016 Football-Profi Colin Kaepernick als Protestform etabliert.