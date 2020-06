Zulj-Tor bei Bochums Sieg in 2. deutscher Liga

Robert Zulj war am Freitag beim 2:0-Erfolg von VfL Bochum in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga gegen St. Pauli an beiden Treffern beteiligt. Das 1:0 erzielte der 28-Jährige, der im Jänner von Hoffenheim gekommen war, per Foulelfer (15.), beim 2:0 durch Leitsch (73.) leistete er mit einem Corner die Vorarbeit. Der SV Sandhausen feierte mit Martin Fraisl im Tor den dritten Sieg in Serie.