EU-Minister beraten Pläne für Aufhebung von Grenzkontrollen

Die Innenminister der EU-Länder sollen am Freitag in einer Videokonferenz ihre Zeitpläne für die Aufhebung der im Zuge der Coronakrise eingeführten Kontrollen an den Binnengrenzen darlegen. Österreich hat bereits am Donnerstag seine Grenzen zu den Nachbarländern mit Ausnahme Italiens geöffnet. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) nimmt an dem Austausch teil.