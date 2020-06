Geballte Champions League? - Wien angeblich Frauen-Kandidat

Die Entscheidung in der Fußball-Champions-League der Frauen könnte im August analog zur Ausgabe der Männer an einem Standort stattfinden. Lissabon und Frankfurt gelten laut nationalen Medienberichten bei den Männern als Kandidaten für die Gastgeber-Rolle der letzten K.o.-Runden ab dem Viertelfinale und das Finale. Für die Frauen ist offenbar Wien im Gespräch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

So schrieb der englische "Daily Express", dass die Spiele in Österreichs Bundesligahauptstadt steigen könnten. Das Finale könnte in der letzten August-Woche oder Anfang September stattfinden, hieß es. In der Generali Arena der Wiener Austria wäre ursprünglich das Endspiel angesetzt gewesen, das am 24. Mai über die Bühne hätte gehen sollen. Die Corona-Pandemie machte dem einen Strich durch die Rechnung.

Österreichs Fußball-Bund (ÖFB) wollte sich - wie auch der Deutsche Verband - am Donnerstag zu den Spekulationen nicht äußern und verwies auf die UEFA. Europas Dachverband lotet derzeit seine Möglichkeiten aus. Wegen der Coronakrise ist die Europacup-Saison derzeit unterbrochen. Istanbul, wo die Männer ihr Finale austragen sollten, ist scheinbar wegen der Pandemie keine Option mehr. Von der UEFA hieß es, dass eine Reihe von Optionen geprüft werden. Eine Entscheidung sei bisher nicht gefallen.

Hürden sind Themenbereiche wie Reisefreiheit und das geringstmögliche Risiko eines neuen Infektionsherdes. Das UEFA-Exekutivkomitee berät das weitere Vorgehen bei seiner Sitzung am 17. Juni, wie die US-Nachrichtenagentur AP mit Verweis auf eine interne Quelle schrieb. Die AP schrieb nur von Deutschland und Portugal als Gastgeber, Frankfurt und Lissabon brachten die "Bild"-Zeitung bzw. portugiesische Medien ins Spiel.

Ein Turnier mit acht Viertelfinalisten, das innerhalb von rund zehn Tagen ausgetragen werden soll, brächte eine logistische Herausforderung mit sich. Der Gastgeber müsste mehrere Stadien benennen, wo gespielt werden soll. Wie die AP schrieb, sei es Priorität, einen für Spieler und Offizielle zugänglichen Ort zu wählen. Das Turnier soll ohne Zuschauer stattfinden und bräuchte die Zustimmung der zuständigen Gesundheitsbehörden.