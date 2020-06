1.349 Corona-Tote in Brasilien innerhalb 24 Stunden

In Brasilien gibt es weiterhin keine Anzeichen für eine Verlangsamung der Corona-Verbreitung. Innerhalb von 24 Stunden starben laut Gesundheitsministerium 1.349 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Es ist dies der nächste traurige Rekord nach 1.262 Toten im gleichen Zeitraum davor. Auch in Mexiko gab es noch nie so viel Tote und Neuinfizierte an einem Tag.