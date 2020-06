Australien nimmt G7-Einladung an, Russland zurückhaltend

Australiens Ministerpräsident Scott Morrison nimmt die Einladung von US-Präsident Donald Trump zum G7-Gipfel an. Trump habe Morrison am Dienstag angerufen und ihn direkt eingeladen, sagte ein Sprecher des australischen Regierungschefs. Trump hatte am Samstag erklärt, er werde den für Juni geplanten Gipfel verschieben und bei der Gelegenheit um Russland, Australien, Südkorea und Indien erweitern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/POOL)

Morrison habe erklärt, er sei auch dieses Mal erfreut, eine Einladung zur Teilnahme am Treffen der sieben führenden Industriestaaten zu akzeptieren, so wie es im vergangenen Jahr gewesen sei, als ihn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als Gast dazugebeten habe.

Russland reagierte indes zurückhaltend auf Trumps Angebot, an künftigen Treffen der führenden Industrienationen teilzunehmen. Der Vorschlag werfe mehr Fragen auf als er Antworten gebe, sagte ein Regierungssprecher in Moskau am Dienstag. Es sei nun Sache der russischen Diplomatie, mehr Klarheit dazu zu bekommen.

Trump hatte wiederholt erklärt, Russland müsse wegen seiner globalen strategischen Bedeutung der Gruppe angehören. Das Land war 2014 aus der damaligen G-8, also der G-7 plus Russland, wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim ausgeschlossen worden. Damals war Barack Obama US-Präsident. Russland kontrolliert die Krim noch immer, und mehrere G-7-Staaten haben frühere Forderungen Trumps zurückgewiesen, Russland wieder aufzunehmen.

Russland sprach sich zudem für eine Teilnahme Chinas am Gipfel aus. Ohne eine Beteiligung Chinas könne ein solches Format kaum eine globale Bedeutung haben, teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag in Moskau mit. Trumps Absicht, zum Gipfel der führenden sieben Industrienationen im Herbst Russland und weitere Staaten einzuladen, gehe in die richtige Richtung, sagte sie.

Es sollten aber auch andere wichtige Staaten dabei sein. Als Beispiel nannte sie China. Russland ist allerdings dagegen, dass Trump versuchen könnte, mit einem solchen Treffen eine internationale Front gegen China zu bilden. Kremlsprecher Dmitri Peskow machte am Dienstag erneut deutlich, dass Trumps Vorschlag einer Einladung für Russland viele Fragen offen lasse. Es werde auf diplomatischen Kanälen versucht, Details zu der Initiative Trumps zu klären.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell lehnte eine baldige Rückkehr Russlands in die Gruppe der G8-Staaten ab. Russland sei ausgeschlossen, bis es "seinen Kurs ändert", sagte Borrell am Dienstag in Brüssel. "Und das ist bisher nicht geschehen." Als Gastgeberland könnten die USA lediglich einmalige Einladungen für Gipfeltreffen aussprechen, nicht aber dauerhaft das Format ändern.

Trump hatte zuvor erklärt, dass er den für Juni in Washington geplanten Gipfel auf September oder später verschieben und um Russland, Australien, Südkorea und Indien erweitern werde. Die gegenwärtige Zusammensetzung sei völlig veraltet, argumentierte Trump. Er habe nicht den Eindruck, dass die G7 gut vertrete, was in der Welt vor sich gehe. Ob die Erweiterung der Gruppe dauerhaft sein soll, hatte Trump offengelassen. Neben den USA gehören ihr Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan an.