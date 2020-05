Erstmals mehr Corona-Tote in Brasilien als USA in 24 Stunden

Brasilien hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums erstmalig binnen 24 Stunden mehr Covid-19-Todesfälle verzeichnet als die USA. An den Folgen der Lungenkrankheit sind in Brasilien am Montag 807 Menschen gestorben, in den Vereinigten Staaten 620.