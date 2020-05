Passagierflugzeug im Süden Pakistans abgestürzt

Ein Flugzeug mit rund 100 Passagieren an Bord ist im Süden Pakistans abgestürzt. Die Passagiermaschine sei in der Nähe der Stadt Karachi (Karatschi) wenige Minuten vor der Landung in einem Wohngebiet abgestürzt, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes am Freitag mit. Ein Dutzend Leichen seien mittlerweile geborgen worden, es gebe aber auch zwei Überlebende, hieß es.