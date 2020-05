Fast 300.000 Corona-Infektionen in Russland nachgewiesen

In Russland sind nach offiziellen Angaben inzwischen rund 300.000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. In den vergangenen 24 Stunden sei die Zahl der landesweiten Corona-Fälle um 9.263 auf 299.941 gestiegen, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag mit. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich 2.837. In Indien gibt es inzwischen mehr als 100.000 Corona-Infektionen.