Zwei Buben stahlen in Linz Playmobil-Pakete von Briefträger

Ein siebenjähriger Bub hat am Samstagnachmittag zusammen mit einem Elfjährigen in Kleinmünchen in Linz zwei Pakete von der Sackrodel eines Briefträgers gestohlen. Der Zusteller bemerkte vor dem Wohnhaus einen Buben mit einem Playmobilbausatz, der zur Größe der gestohlenen Postsendung passte. Als er das Kind ansprach, warf es das Spielzeug auf den Boden und lief davon, berichtete die Polizei OÖ.