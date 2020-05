EU-Parlament fordert zwei Billionen Euro an Coronahilfen

Das EU-Parlament hat ein Finanzpaket für den Wiederaufbau nach der Coronakrise im Umfang von zwei Billionen Euro gefordert. Eine breite Mehrheit von 505 zu 119 Stimmen und 69 Enthaltungen nahm am Freitag eine entsprechende Entschließung an. Enthalten darin ist auch eine Warnung an die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten, die Vorgaben der Abgeordneten ernst zu nehmen, andernfalls drohe ein Veto.