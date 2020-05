Landeshauptleute konferieren mit Kanzler in Linz

Am Freitag tagt in Linz die Landeshauptleutekonferenz unter dem Vorsitz von Oberösterreichs Landeschef Thomas Stelzer. Sie findet nicht wie etwa die Finanzreferentenkonferenz vor Kurzem im Web, sondern als persönliches Treffen in den Redoutensälen statt, wo man ausreichend Platz hat, um Abstandsregeln und Schutzmaßnahmen umzusetzen. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) wird erwartet.