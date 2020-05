EU-Kommission befasst EuGH mit Familienbeihilfe-Indexierung

Die EU-Kommission hat am Donnerstag laut Insiderkreisen beschlossen, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) mit der Indexierung der Familienbeihilfe zu befassen. Weitere Informationen zu dem Fall solle es in der Mittagspressekonferenz der Kommission geben, verlautete es aus Brüssel. Österreich hält mit der Begründung an der Indexierung fest, es handle sich dabei um eine "Frage der Gerechtigkeit".

"Es steht der EU-Kommission frei, den EuGH zu befassen, wenn diese Zweifel an der europarechtlichen Vereinbarkeit der Indexierung hat", hieß es in einer erste Reaktion von Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) dazu. Nun liege es am EuGH darüber zu befinden. "Für uns bleibt es aufgrund der unterschiedlichen Lebenserhaltungskosten in der EU weiterhin eine Frage der Gerechtigkeit", erklärte die Ministerin. Laufende Verfahren würden jedoch nicht weiter kommentiert.

Die SPÖ-Europaabgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner dagegen sahen in der Entscheidung der EU-Kommission "ein wichtiges Signal für mehr Gerechtigkeit". Statt Menschen "anständig zu bezahlen, werden sie staatlich organisiert extra eingeflogen oder mit Sonderzügen ins Land gebracht", hieß es unter Verweis auf osteuropäische Pflegekräfte.

"Die 24-Stunden-BetreuerInnen zahlen in unser System ein und leisten hier ihre Abgaben. Diese Scheindebatte auf dem Rücken der Schwächsten ist unsozial, europarechtswidrig und nicht mehr als ein Relikt aus der schwarz-blauen Regierung. In einem gerechten Europa sind alle Kinder gleich viel wert. Das wird auch Bundeskanzler Kurz erkennen müssen", betonte Regner.

Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr ein mehrstufiges Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet. Österreich beharrte jedoch auf der umstrittenen Anpassung der Familienbeihilfe an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten der im EU-Ausland lebenden Kinder. Der EuGH ist bereits damit befasst, da das heimische Bundesfinanzgericht den Fall vorgelegt hat.