Reger Besucherandrang in Justizanstalt Wien-Josefstadt

Seit Montag sind Besuche in den heimischen Gefängnissen wieder erlaubt, die Corona-bedingt in den vergangenen Wochen ausgesetzt waren. Einen enormen Andrang hatte dabei die Justizanstalt (JA) Josefstadt zu bewältigen, wo sich bereits um 6.00 Uhr in der Früh Menschenschlangen vor dem Eingangsbereich bildeten.