Experten kritisieren Ungleichbehandlung bei Deutschklassen

Sprachwissenschafter und Bildungsaktivisten üben Kritik daran, dass das Bildungsministerium trotz Coronakrise am Einstufungstest für Schüler in Deutschförderklassen und -gruppen festhält. Der Test entscheidet, ob jemand in die Regelklasse wechseln darf. Die Experten orten eine Ungleichbehandlung mit Schülern der Regelklassen, wo bis Ende des Schuljahrs keine Schularbeiten stattfinden dürfen.