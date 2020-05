Ungarn bestellt Botschafter wegen "Falschnachrichten" ein

Wegen der "Verbreitung von Falschnachrichten über Ungarn" bestellt der ungarische Außenminister Peter Szijjarto in Budapest akkreditierte Botschafter von fünf nordeuropäischen Ländern am Montag in das Außenministerium ein. Das berichtete die ungarische Nachrichtenagen MTI. Bei den Ländern handelt es sich um Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden.