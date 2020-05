Landessammlungen NÖ machen online 30.000 Objekte zugänglich

Die Landessammlungen Niederösterreich haben rund 30.000 digitalisierte Objekte aus den Beständen aller Sammlungsbereiche in einer Online-Datenbank zugänglich gemacht. "Während in den Ausstellungsräumen Stille einkehrte, wurde hinter den Kulissen die Zeit für Arbeiten an einer neuen Datenbank genutzt", teilte die an dem Projekt beteiligte Donau-Universität Krems am Montag mit.