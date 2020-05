Ein Toter bei Marineübungen am Persischen Golf

Bei Militärübungen der iranischen Marine am Persischen Golf ist ein Marinesoldat ums Leben gekommen. Weitere Soldaten seien bei dem Zwischenfall verletzt worden, teilte ein Armeesprecher laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna vom Montag mit. Demnach sei das Hilfsschiff "Konawar" bei den Übungen am Sonntag in einen "Unfall" verwickelt gewesen.