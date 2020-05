Schafe wieder im Mäh-Einsatz auf der Donauinsel

Das zweite Jahr in Folge sind im nördlichen Teil der Donauinsel wieder 70 Schafe im Mäh-Einsatz. Die Krainer Steinschafe verbrachten die Winterpause im Stall, nunmehr sind sie wieder im Rahmen eines EU-Projekts im nördlichen Teil der Donauinsel als "natürliche Rasenmäher" unterwegs. Bereits Anfang Mai wurden die Tiere aus ihrem Heimatstall in Lassee in Niederösterreich auf die Insel gebracht.