EU-Spitzen fordern mehr Anstrengung im Kampf gegen Armut

Vor dem Hintergrund der Coronakrise haben die EU-Spitzen größere Anstrengungen zur Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit in Europa gefordert. "Wir werden mehr tun müssen, um das Leben der Ärmsten und Schwächsten in unserer Gesellschaft zu verbessern", schreibt u.a. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Gastbeitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland.