Putin hält Rede zum Tag des Sieges über Hitler

Russlands Präsident Wladimir Putin hält am Samstag eine Rede zum 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Zudem will der Staatschef Blumen am Kriegsdenkmal in der Nähe des Roten Platzes niederlegen. Die traditionelle Militärparade ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt, stattdessen sollen Kampfjets über das menschenleere Moskauer Zentrum fliegen.