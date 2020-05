75 Jahre Kriegsende: Österreich feiert virtuell

Vor 75 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Massenveranstaltungen gibt es anlässlich dieses Jubiläums in Österreich allerdings nicht. Aufgrund der Coronakrise wurde das "Fest der Freude", das alljährlich am 8. Mai stattfindet, ins Internet verlegt. Die Israelitische Kultusgemeinde Wien legt einen Kranz am Denkmal der Opfer der Gestapo nieder, die FPÖ einen am "Trümmerfrauen-Denkmal".

Zum achten Mal wird das "Fest der Freude" vom Mauthausen-Komitee Österreich (MKÖ) veranstaltet. Es findet heuer erstmals nicht auf dem Wiener Heldenplatz, sondern nur im Livestream sowie in einer TV-Übertragung auf ORF III statt. Der ORF widmet seinerseits heuer dem Gedenken insgesamt 110 Programmstunden.

Die FPÖ hat am Freitag anlässlich des Kriegsendes vor 75 Jahren einen Kranz beim privat errichteten "Trümmerfrauen-Denkmal" an der Mölker Bastei in Wien niedergelegt. Parteichef Norbert Hofer sprach von einem "Zeichen des Gedenkens und der Dankbarkeit". An der Kranzniederlegung nahmen unter anderem auch Wiens FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp und Volksanwalt Walter Rosenkranz teil.

"Die Trümmerfrauen haben den Grundstein für unseren heutigen Wohlstand gelegt. Man kann Ihnen gar nicht genug danken", meinte Hofer bei der Aktion zum Weltkriegsende. So seien es auch in der jetzigen Coronavirus-Krise vorwiegend Frauen, "die mit ihrer Anstrengung in systemrelevanten Berufen unser Österreich und unser Wien zur alten Stärke zurückführen werden", sagte Nepp bei der Kranzniederlegung.

Das politisch umstrittene Denkmal für die "Trümmerfrauen" war vom FPÖ-nahen Cajetan-Felder-Institut auf privatem Grund errichtet und im Oktober 2018 eingeweiht worden. Es soll an den Einsatz der Frauen beim Wiederaufbau während und nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern.

Anlässlich des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs hat die Kommunistische Jugend Graz in der Nacht auf den 8. Mai am Grazer Schloßberg mit einer Aktion für Aufsehen gesorgt: Aktivisten haben gegen 21.30 Uhr vor dem Uhrturm ein 35 Meter langes Spruchband mit der Aufschrift "Nie wieder Faschismus! Erinnern heißt kämpfen!" entrollt und es mit bengalischen Feuern erleuchtet. "Der 75. Jahrestag der Befreiung ist mehr als ein Freudentag, auch mehr als ein Gedenktag - er ist Auftrag. Erinnern allein genügt nämlich nicht: Dass sich Auschwitz, Mauthausen und tausende weiterer Verbrechen, die im faschistischen Wahn begangen wurden, nie mehr wiederholen, ist die Aufgabe von uns allen", sagte KJÖ-Sekretär Simon Gostentschnigg nach der Aktion in einer Aussendung.