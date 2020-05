Italien setzt spanisches Rettungsschiff "Aita Mari" fest

Die italienischen Behörden haben das in Palermo liegende spanische Rettungsschiff "Aita Mari" festgesetzt. Grund seien "mehrere Unregelmäßigkeiten", die nicht nur die Besatzung, sondern auch andere Menschen an Bord gefährden könnten, berichtete die italienische Küstenwache am Mittwochabend.