Beschuldigter nach Vergewaltigungsversuch in NÖ festgenommen

Ein wegen versuchter Vergewaltigung in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) gesuchter 22-Jähriger ist am späten Dienstagabend festgenommen worden. Der afghanische Staatsbürger hielt sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Betreuungseinrichtung für Asylwerber in Traiskirchen (Bezirk Baden) auf.