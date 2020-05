Bruce Willis nach Quarantäne mit Ex nun mit Familie vereint

Hollywood-Star Bruce Willis (65) ist nach längerer Trennung während der Coronakrise nun wieder mit Ehefrau Emma Heming (41) und den beiden Töchtern Mabel (8) und Evelyn (6) vereint. Heming postete auf Instagram-Story gemeinsame Fotos und Videos aus Idaho. Zu einem Video von Evelyn auf einer Schaukel schrieb Heming, dass dieser "kleine Liebling" am 5. Mai seinen sechsten Geburtstag feiern werde.

© APA (AFP/Getty)

Die letzten Wochen in Corona-Quarantäne hatte Willis mit Ex-Frau Demi Moore und den älteren drei Töchtern auf deren Familienranch in Idaho verbracht. Moore teilte auf Instagram Fotos der Gruppe beim gemeinsamen Lesen oder beim Verkleiden in grün-weiß gestreiften Pyjamas. Moore und Willis waren bis 1998 elf Jahre miteinander verheiratet.

In dem Podcast "Dopey" erzählte Tochter Scout Willis (28), wie es zu der gemeinsamen Quarantäne gekommen war: Eigentlich wollten Bruce Willis mit Heming und den kleinen Töchtern zusammen von Los Angeles nach Idaho reisen. Doch da eines der Mädchen einen kleinen Unfall hatte und später das Reisen wegen Corona-Auflagen schwieriger wurde, mussten Heming und die Kinder zunächst in Los Angeles zurückbleiben.