Beim Mähen von Fußballrasen mehr als 150 Meter abgestürzt

In Oberösterreich ist es am Samstag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Mann stürzte beim Rasenmähen mit einem Aufsitzmäher über eine 150 bis 200 Meter lange steile Böschung in einen Bach und wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.