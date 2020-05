Tipper aus Bayern knackt Eurojackpot mit 90 Millionen Euro

Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht nach Bayern. Mit den Gewinnzahlen 6-11-12-21-41 und den beiden Eurozahlen 1 und 2 lag ein Spieler nach elf Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal richtig, wie Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. "Das ist der höchste Lotteriegewinn, der in Bayern jemals erzielt worden ist", teilte Westlotto mit.