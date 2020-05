Messerangreifer in australischem Einkaufszentrum erschossen

In Westaustralien hat die Polizei einen mutmaßlichen Messerangreifer in einem Einkaufszentrum erschossen. Der Mann verletzte laut Polizei am Freitagvormittag in dem Bergbauort South Hedland im Norden des Bundesstaats fünf Menschen, davon zwei schwer. Ein Opfer berichtete dem Sender ABC, dass der Mann offenbar willkürlich auf Menschen eingestochen habe.