Iran verurteilt deutsches Betätigungsverbot für Hisbollah

Der Iran hat das Betätigungsverbot für die schiitische Islamisten-Organisation Hisbollah in Deutschland scharf verurteilt. "Diese Entscheidung der deutschen Regierung gegen Hisbollah war irrational und eine Respektlosigkeit gegenüber dem Libanon und der libanesischen Regierung", sagte Außenamtssprecher Abbas Moussavi laut Nachrichtenagentur Isna am Freitag.

Hisbollah sei eine anerkannte, populäre und legitime politische Partei in Libanon. Sie sei keine Terrororganisation, sondern ein Gegner des "wahren Terrorismus" in der Region, sagte der Sprecher. Die Entscheidung Berlins sei laut Moussavi daher auch eher im Einklang mit den politischen Zielen Israels und der "politisch verwirrten US-Regierung" und somit ein Teil ihrer Propagandamaschine. Die Hisbollah aus dem Libanon wird vom schiitische Iran unterstützt und gilt als der wichtigste politische sowie militärische Verbündete des Gottesstaates in der Region.

Die bewaffnete Arm der Hisbollah ist unter anderem im syrischen Bürgerkrieg aktiv und unterstützt dort, zusammen mit Teheran, die Regierung von Präsident Bashar al-Assad. Saudi-Arabien beschuldigt die Hisbollah zudem, im benachbarten Bürgerkriegsland Jemen an der Seite der Houthi-Rebellen im Einsatz zu sein.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Donnerstag ein Betätigungsverbot für die Hisbollah verkündet. Das bedeutet, dass die schiitische Islamisten-Vereinigung ihre Aktivitäten in Deutschland einstellen muss. Die pro-iranische Bewegung aus dem Libanon stelle das Existenzrecht Israels infrage und rufe offen zu dessen gewaltsamer Vernichtung auf, sagte Seehofer der "Bild"-Zeitung zur Begründung.

Israel, Saudi-Arabien und die USA drängen seit Jahren darauf, dass Deutschland nicht nur den militärischen, sondern auch den politischen Arm der vom Iran unterstützten Bewegung wie eine Terrorgruppe behandelt. Die Hisbollah (Arabisch für "Partei Gottes") ruft zum bewaffneten Kampf gegen den jüdischen Staat auf - auch mit terroristischen Mitteln. Im Libanon ist die Hisbollah an der Regierung beteiligt.