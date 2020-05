NFL will Spielplan in der kommenden Woche veröffentlichen

Die NFL will Ende kommender Woche ihren Spielplan für die neue Saison veröffentlichen und dabei mehrere Optionen aus Rücksichtnahme auf die Coronakrise benennen. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Donnerstag unter Berufung auf den ranghohen Ligafunktionär Troy Vincent. Die NFL-Saison soll am 10. September beginnen, der Super Bowl ist für den 7. Februar 2021 in Tampa vorgesehen.