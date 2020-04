Erfolgreiche Bankomatsprengung in der Steiermark

Zwei Unbekannte haben am Donnerstag in der Früh einen Bankomat im weststeirischen Bärnbach (Bezirk Voitsberg) gesprengt. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die maskierten Täter flüchteten mit Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.